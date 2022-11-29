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Під виглядом гуманітарки. У Вінницькій області виявили схему продажу автомобілів

Фото: у Вінницькій області виявили схему продажу автомобілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Вінницькій області співробітники Офісу генерального прокурора викрили схему продажу автомобілів на 1,5 млн гривень, які були ввезені під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, двоє братів організували продаж авто, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Вони розміщували оголошення на платформах для продажу автомобілів. Прибуток отримували під виглядом сплати благодійних внесків на банківський рахунок благодійного фонду, який очолює один із підозрюваних.

Правоохоронці вилучили автомобілі на загальну суму 1,5 млн. гривень. За клопотанням прокуратури обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у 2 млн гривень кожному.

Раніше ми писали, що в Києві прикордонники спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему продажу автомобілів, які завозилися як гуманітарна допомога для ЗСУ та волонтерів.

Також повідомлялося, що на Прикарпаттіпід час продажу автомобіля швидкої допомоги, яка була завезена в Україну як "гуманітарка", затримали волонтерів . Правоохоронці виявили ще 14 автомобілів під час обшуків.

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Вінницька областьГенеральна прокуратура України