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Під Великою Новосілкою мобілізовані окупанти заселились у цивільні будинки, - Генштаб

Фото: Під Великою Новосілкою мобілізовані окупанти заселились у цивільні будинки (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Мобілізовані окупанти прибувають на захоплені території Великоновосілківського району (Донецька область). У одному з населених пунктів вони зайняли всі цивільні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, зокрема й на тимчасово зайнятій території України. В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

Нагадаємо, що українські військові, які тримають оборону селища Велика Новосілка у Донецькій області, показали як наразі виглядає населений пункт.

У селищі Велика Новосілка половина будинків зруйнована. Люди майже не виходять з підвалів

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