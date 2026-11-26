Нагадаємо, у Харкові вранці 26 листопада російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Новобаварському районі, на місці удару виникла пожежа. Також зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі.

Внаслідок влучання дрона у багатоповерхівку загинули дві людини, є постраждалі.