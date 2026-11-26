Напомним, в Харькове утром 26 ноября российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Новобаварском районе, на месте удара возник пожар. Также зафиксировано еще одно попадание в Холодногорском районе.

В результате попадания дрона в многоэтажку погибли два человека, есть пострадавшие.