Під ранок 26 листопада російські окупанти атакували дронами Харків. Під удар потрапили житлова багатоповерхівка, АЗС та спорткомплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова .

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: наслідки атаки РФ на Харків (Харківська обласна прокуратура та Харківська ОВА)

Пошкоджено АЗС, будівлю спортивного комплексу. Дві мешканки віком 18 та 39 років зазнали гострої реакції на стрес.

Орієнтовно о 05:30 був повторний удар безпілотника аналогічного типу по Холодногірському району Харкова.

Влучання зафіксовано у 15-й поверх 16-поверхового житлового будинку в Новобаварському районі міста. Загинули чоловік і жінка.

Нагадаємо, у Харкові вранці 26 листопада російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Новобаварському районі, на місці удару виникла пожежа. Також зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі.

Внаслідок влучання дрона у багатоповерхівку загинули дві людини, є постраждалі.