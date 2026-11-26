Под утро 26 ноября российские оккупанты атаковали дронами Харьков. Под удар попали жилая многоэтажка, АЗС и спорткомплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова .

При процессуальном руководстве прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: последствия атаки РФ на Харьков (Харьковская областная прокуратура и Харьковская ОВА)

Повреждены АЗС, здание спортивного комплекса. Две жительницы в возрасте 18 и 39 лет подверглись острой реакции на стресс.

Ориентировочно в 05:30 последовал повторный удар беспилотника аналогичного типа по Холодногорскому району Харькова.

Попадание зафиксировано в 15 этаж 16-этажного жилого дома в Новобаварском районе города. Погибли мужчина и женщина.

Напомним, в Харькове утром 26 ноября российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Новобаварском районе, на месте удара возник пожар. Также зафиксировано еще одно попадание в Холодногорском районе.

В результате попадания дрона в многоэтажку погибли два человека, есть пострадавшие.