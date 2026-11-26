Под ударом высотка, АЗС и спорткомплекс: появились фото последствий атаки на Харьков
Под утро 26 ноября российские оккупанты атаковали дронами Харьков. Под удар попали жилая многоэтажка, АЗС и спорткомплекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Около 05:20 российские военные атаковали Харьков ударными дронами, предварительно типа "Шахед".
Попадание зафиксировано в 15 этаж 16-этажного жилого дома в Новобаварском районе города. Погибли мужчина и женщина.
Ориентировочно в 05:30 последовал повторный удар беспилотника аналогичного типа по Холодногорскому району Харькова.
Повреждены АЗС, здание спортивного комплекса. Две жительницы в возрасте 18 и 39 лет подверглись острой реакции на стресс.
Фото: последствия атаки РФ на Харьков (Харьковская областная прокуратура и Харьковская ОВА)
При процессуальном руководстве прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в Харькове утром 26 ноября российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Новобаварском районе, на месте удара возник пожар. Также зафиксировано еще одно попадание в Холодногорском районе.
В результате попадания дрона в многоэтажку погибли два человека, есть пострадавшие.