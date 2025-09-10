Під ударом три воєводства й аеропорти: що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу

Головне:

понад 10 "Шахедів" могли порушити польській кордон;

було закрито чотири аеропорти країни;

під загрозою атаки дронів перебували три воєводства.

"Шахеди" залетіли у Польщу

Близько першої години ночі Повітряні сили України повідомили, що російські ударні дрони перетнули кордон України та опинились у повітряному просторі Польщі. За даними ПС, ворожі безпілотники рухались у напрямку міста Замосць.

Це місто знаходиться приблизно за 60 кілометрів від українського кордону.



Також протягом ночі моніторингові канали писали, що ще декілька груп ворожих дронів могли перетнути кордон Польщі - мова йшла про понад 10 "Шахедів".

Польща підняла авіацію

Згодом Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Ба більше дані з сервісу Flightradar24 свідчили про те, що у повітряному просторі Польщі також перебував винищувач F-35.

Закриття аеропортів

Через загрозу російських дронів у Польщі було закрито повітряний простір чотирьох аеропортів.

Спочатку це стосувалось "Жешува", але протягом наступних декількох годин також було закрито аеропорти "Люблін", "Варшава" та "Модлін".

Під загрозою - три воєводства

За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, під найбільшою загрозою перебували Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.

Реакція влади Польщі

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що над Польщею триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили та перетнули державний кордон.

"Влада країни, а саме президент Республіки Польща та прем'єр-міністр Республіки Польща, проінформовані. Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень Польської армії та поліції", - повідомив він.

А ось прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що польські військові застосували зброю проти цілей.

"Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача, - заявив Туск.

Реакція світу

Конгресмен США Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі та закликав надати Україні зброю для ударів по РФ. Він закликав адміністрацію Трампа негайно дати відсіч таким діям.

За його словами, необхідно терміново ввести суворі санкції, здатні знищити російську військову машину, та надати Україні озброєння, яке дозволить завдавати ударів по території РФ.

А ось сенатор-демократ та член Судового комітету Сенату США Дік Дурбін заявив, що такі інциденти є "чітким попередженням", що російський диктатор Путін випробовує рішучість Альянсу захищати Польщу та країни Балтії.

"Після тієї різанини, яку Путін продовжує чинити в Україні, ці вторгнення не можна ігнорувати, - наголосив він.