Под ударом три воеводства, и закрытые аэропорты: что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу

Главное:

более 10 "Шахедов" могли нарушить польскую границу;

были закрыты четыре аэропорта страны;

под угрозой атаки дронов находились три воеводства.

"Шахеды" залетели в Польшу

Около часа ночи Воздушные силы Украины сообщили, что российские ударные дроны пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши. По данным ВС, вражеские беспилотники двигались в направлении города Замостье.

Этот город находится примерно в 60 километрах от украинской границы.



Также в течение ночи мониторинговые каналы писали, что еще несколько групп вражеских дронов могли пересечь границу Польши - речь шла о более 10 "Шахедах".

Польша подняла авиацию

Впоследствии Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что для безопасности польского воздушного пространства была привлечена авиация. А наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.

Более того, данные с сервиса Flightradar24 свидетельствовали о том, что в воздушном пространстве Польши также находился истребитель F-35.

Закрытие аэропортов

Из-за угрозы российских дронов в Польше было закрыто воздушное пространство четырех аэропортов.

Сначала это касалось "Жешува", но в течение следующих нескольких часов также были закрыты аэропорты "Люблин", "Варшава" и "Модлин".

Под угрозой - три воеводства

По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, под наибольшей угрозой находились Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

Реакция властей Польши

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили и пересекли государственную границу.

"Власти страны, а именно президент Республики Польша и премьер-министр Республики Польша, проинформированы. Все службы в действии. Просим придерживаться сообщений Польской армии и полиции", - сообщил он.

А вот премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие против целей.

"Получил непосредственный отчет от оперативного командующего, - заявил Туск.

Реакция мира

Конгрессмен США Джо Уилсон обвинил Россию в объявлении войны Польше и призвал предоставить Украине оружие для ударов по РФ. Он призвал администрацию Трампа немедленно дать отпор таким действиям.

По его словам, необходимо срочно ввести строгие санкции, способные уничтожить российскую военную машину, и предоставить Украине вооружение, которое позволит наносить удары по территории РФ.

А вот сенатор-демократ и член Судебного комитета Сената США Дик Дурбин заявил, что такие инциденты являются "четким предупреждением", что российский диктатор Путин испытывает решимость Альянса защищать Польшу и страны Балтии.

"После той резни, которую Путин продолжает совершать в Украине, эти вторжения нельзя игнорировать, - подчеркнул он.