Під ударом ринок "Барабашово", пожежі, постраждалі: все про наслідки атаки на Харків

Під час атаки влучання й падіння уламків зафіксували у:

Шевченківському;

Київському;

Холодногірському;

Індустріальному районах міста.

За попередніми даними через атаку постраждали чотири особи. Зокрема в результаті атаки сталось 6 пожеж.

Шевченківський район

Через атаку горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 квадратних метрів.

Київський район

Як пише ДСНС, горіли магазини на території ринку на площі 500 метрів квадратних. Відомо про пошкодження близько 90 торгівельних об'єктів. Зокрема 20 згоріло.

За іншою адресою горіла будівля ресторану на площі 700 метрів квадратних.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)

"Барабашово"

За словами віцепрезидента концерну "АВЕК і Ко" Олександра Макаренко, якого цитує "Об'єктив", внаслідок атаки на ринок "Барабашово" вигоріли близько 90 магазинів. Він додала, що це вже другий "приліт" за останні місяці.

"Почали відновлювати магазини, демонтувати ушкодження. І знову стався “приліт”. Він відбувся на території нового майданчика дитячого ринку. Тут зосереджені магазини дитячого одягу, іграшок і всього, що з цим пов’язано. Вигоріло наразі повністю три блоки. Це близько 90 магазинів. Пошкоджено ще приблизно така ж кількість магазинів. Це вибиті вікна, ролети, пошкоджені стіни”, - додав він.

Він зазначив, що наразі адміністрація оцінює збитки від російської атаки.

Холодногірський район

Відомо про пошкодження фасаду багатоквартирного будинку, горів кіоск, будівля й 3 автомобілі на загальній площі 120 метрів квадратних.

Індустріальний район

Внаслідок атаки загорівся автомобіль на площі 20 метрів контактів. Пошкоджена виробнича будівля.

Додаткові подробиці обстрілу

Як повідомляє Офіс генерального прокурора:

У Холодногірському районі пошкоджено житлові будинки й чотири автомобілі. Троє чоловіків віком 44, 59, 71 рік та 52-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес;

у Київському районі пошкоджено та фасад житлового будинку;

у Шевченківському районі пошкоджено нежитлову будівлю.

"Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 15 БпЛА", - додає Офіс генерального прокурора.