Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Під ударом - п'ять областей. У Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом

Фото: у Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували енергетичні об'єкти у п'яти областях. На пошкоджених об’єктах інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", - заявили у Міненерго.

Зазначається, що сьогодні, 17 листопада,  графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. 

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у міністерстві.

Обстріл України 17 листопада

За даними Повітряних сил ЗСУ, армія РФ запустила вночі по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області. А запуски 128 ударних дронів типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій здійснювалися з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялось, що російські війська вночі атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден, є поранений.

Також ми писали, що росіяни вночі атакували Балаклію Харківської області. В результаті ракетного удару є загиблі та поранені.

