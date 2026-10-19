Під ударом метро, висотка та медцентр: що відомо про наслідки обстрілу Києва (фото)

Перші влучання по місту зафіксували пізно ввечері 18 жовтня. Про удари у двох районах повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському - в нежитлову будівлю", - зазначив Кличко.

У ДСНС повідомили, що в ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці. Наслідки є щонайменше у трьох районах міста.

Загиблі та постраждалі

Після опівночі Кличко повідомив, що внаслідок атаки загинула людина, ще двоє постраждали. Одного з поранених медики госпіталізували.

Невдовзі мер уточнив: постраждалих уже троє, двоє з них перебувають у міських лікарнях. За його словами, загинула 21-річна дівчина.

У Солом'янському районі, де уламки ракети влучили у багатоповерхівку, спершу було троє постраждалих. Їм допомогли медики на місці. Згодом їхня кількість збільшилась.

"5 людей постраждали в Солом'янському районі внаслідок атаки ворога на столицю 19 жовтня. Одного пораненого госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці", - написав мер.

Загалом, за даними ДСНС, внаслідок нічного удару загинула людина і ще вісім постраждали.

Куди влучили у районах Києва

У Деснянському районі, за даними ДСНС, горіла нежитлова будівля. Також пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі знайшли загиблу людину.

Кличко також повідомив, що пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці. Поруч через влучання уламків розірвало ходову і контактну рейки.

У Солом'янському районі уламки влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку, розповів Кличко.

За іншою адресою влучання було в нежитлову будівлю. У ДСНС додали, що у приміщенні медичного закладу виникла пожежа, а у багатоповерхівці пошкоджено фасад і скління.

У Дніпровському районі, за словами Кличка, було влучання на територію нежитлової забудови. За даними ДСНС, там пошкоджено заклад освіти.

Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російськими ударами.

Нагадаємо, через удар по Києву закрили станції метро "Чернігівська" і "Лісова" на вхід і вихід. Поїзди вранці курсуватимуть від "Академмістечка" до "Дарниці".