Под ударом метро, высотка и медцентр: что известно о последствиях обстрела Киева (фото)

Первые попадания по городу зафиксировали поздно вечером 18 октября. Об ударах в двух районах сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Деснянском районе попадание, предварительно, в здание медицинского центра. В Днепровском - в нежилое здание", - отметил Кличко.

В ГСЧС сообщили, что в ночь на 19 октября враг нанес баллистические удары по столице. Последствия есть не менее в трех районах города.

Погибшие и пострадавшие

После полуночи Кличко сообщил, что в результате атаки погиб человек, еще двое пострадали. Одного из раненых медики госпитализировали.

Вскоре мэр уточнил: пострадавших уже трое, двое находятся в городских больницах. По его словам, погибла 21-летняя девушка.

В Соломенском районе, где обломки ракеты попали в многоэтажку, сначала было трое пострадавших. Им помогли медики на месте. Позже их количество увеличилось.

"5 человек пострадали в Соломенском районе в результате атаки врага на столицу 19 октября. Одного раненого госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте", - написал мэр.

В общем, по данным ГСЧС, в результате ночного удара погиб человек и еще восемь пострадали.

Куда попали в районах Киева

В Деснянском районе, по данным ГСЧС, горело нежилое здание. Также повреждены автомобили и станция метро. На месте пожара обнаружили погибшего человека.

Кличко также сообщил, что повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы. Рядом из-за попадания обломков разорвало ходовую и контактную рельсы.

В Соломенском районе обломки попали в первый этаж 25-этажного жилого дома, рассказал Кличко.

По другому адресу попадание было в нежилое здание. В ГСЧС добавили, что в помещении медицинского учреждения возник пожар, а в многоэтажке поврежден фасад и остекление.

В Днепровском районе, по словам Кличко, было попадание на территорию нежилой застройки. По данным ГСЧС, там повреждено учебное заведение.

Спасатели ликвидировали пожары, нанесенные российскими ударами.

Напомним, из-за удара по Киеву закрыли станции метро "Черниговская" и "Лесная" на вход и выход. Поезда утром будут курсировать от "Академгородка" до "Дарницы".