Під ударом Київ, Харків, Дніпро не тільки: все про нічну атаку РФ на Україну

Головне:

росіяни запустили групи дронів, балістику та крилаті ракети "Калібр";

ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Суми, Запоріжжя;

у Харкові та Дніпрі пожежі.

Чим атакують росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни намагалися атакувати Україну дронами фактично протягом всього дня 1 червня. Однак під вечір, приблизно після 21:00, у повітряному просторі країни почали фіксуватися вже цілі групи безпілотників, що і досі продовжується станом на 02:00.

Окрім того, одразу з початком нової доби - 2 червня, військові зафіксували пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Каспійського моря. У Повітряних силах попередили, що орієнтовно ракети будуть над Україною о 02:00. Проте моніторингові канали припускали, що ракети залетіли вже о 01:10 та атакували Дніпро (однак зауважимо, що це не є офіційною інформацією).

Крім того, згідно моніторингових каналів, ворог підняв вночі стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. Попередньо, Ту-160 здійснили пускові маневри о 01:25, після чого о 01:51 над Україною було офіційно було зафіксовано перші цілі, які залетіли через Сумську область (монітори стверджували, що це ракети з Ту-160). Три борти Ту-95МС, попередньо, могли здійснити пуски о 01:55.

Також моніторингові пабліки попередили, що ворог вночі може підняти у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".

Оновлено о 02:20

Станом на цю хвилину Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски балістики на Київ, Запоріжжя та Харків. Одразу після цього у містах було чути вибухи, а також було гучно в Дніпрі.

Які міста опинилися під ударом

Київ

У столиці перші вибухи було чути о 01:50 на тлі атаки дронів. Однак ніякої інформації про наслідки поки не було.

Оновлено о 02:48

У Києві починаючи з 02:15 пролунали декілька серій вибухів. Росіяни масовано атакували столицю балістикою. Після вибухів у ЗМІ писали, що в частині міста зникло світло. Згодом о 02:48 в столиці вчергове було чути вибухи, росіяни повторно завдали ударів ракетами.

Наразі у кількох районах вже зафіксовані наслідки.

Харків

Приблизно о 01:02 у Харкові пролунала серія вибухів, які згодом продовжувались. Попередньо, ворог атакував два райони.

За словами мера Ігоря Терехова, росіяни влучили по промзоні в Основ'янському районі, внаслідок чого є постраждалі. На місці атаки сталася пожежа. Окрім того, є влучання в Основ'янський район.

Оновлено о 02:20

Росіяни вдарили по місту балістикою. Два влучання зафіксовані у Київському районі.

Суми

Вибухи у Сумах почалися приблизно у той момент, коли і в Харкові. Однак наразі інформації про наслідки немає.

Дніпро

У ЗМІ була інформація, що вибухи в Дніпрі пролунали о 01:16. В той момент була загроза застосування балістики зі сходу за фіксація ракети на Дніпро, але моніторингові канали писали, що на місто летіли "Калібри", які РФ запустила з Каспійського моря.

За словами глави ОВА Олександра Ганжи, через удар РФ частково зруйнований двоповерховий будинок. На місці атаки сталася пожежа.

Запоріжжя

Росіяни почали атакувати Запоріжжя ще з вечора 1 червня. Приблизно о 23:19 стало відомо, що удару зазнав об'єкт критичної інфраструктури.

Окрім того, о 01:47 глава ОВА Іван Федоров написав, що внаслідок ще одного удару уражено об'єкт промислової інфраструктури. Під час другої атаки в напрямку міста фіксувалися швидкісні цілі.