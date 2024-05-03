Під ударом інтернет та зв'язок. В ГУР проводять масштабну кібератаку в Татарстані

Як стало відомо виданню, головною ціллю атаки українських розвідників стали мережі зв’язку в економічній зоні "Алабуга". В ній розташовані більше 30 виробництв, втому числі і ті, що стосуються російського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Наслідки кібератаки

Як розповіли РБК-Україна власні джерела, ця кібератака дозволила заблокувати роботу інтернет-мережі в Татарстані та Казані, а також роботу мобільного оператора МТС та менш масштабних операторів зв’язку ПАО "Таттелеком" та "Уфанет".

До того ж, ця операція призвела до відсутності інтернету та проблем з роботою низки застосунків. Крім того, "лягли" і додатки, що відповідають за роботу домофонів.

Для довідки

"Алабуга" - особлива економічна зона (ОЕЗ) промислово-виробничого типу в Татарстані. Займає площу 3903,5 га. За даними на 2019 рік "Алабуга" була найбільшою особливою економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії, що приносила 59% сукупної виручки і 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ в РФ, що забезпечує 39% приватних інвестицій в російські ОЕЗ.

Не перша кібератака

Кіберфахівці ГУР з постійною періодичністю влаштовують операції на території Росії.

Наприклад, наприкінці квітня українська хакерська група BO Team та Головне управління розвідки здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".

Крім того, наприкінці лютого хакери атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Через це частина користувачів втратили доступ до своїх облікових записів.