Під ударом будинки та ринок, загинули 5 людей: наслідки атаки на Запоріжжі (фото, відео)

У четвер, 20 листопада о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Кількість постраждалих уточнюється.

Фото та відео з місця влучання опублікував у Telegram голова ОВА Іван Федоров.

Спочатку він повідомив про двох загиблих, потім це число почало зростати.

У ДСНС України розповіли, що внаслідок удару сталося займання торговельних кіосків та легкового автомобіля.

Відомство також оприлюднило фото та відео, як вогнеборці працюють над ліквідацією всіх пожеж.

У ДНСН зазначили, що їхні психологи надали допомогу 12 людям.

Піротехнічний розрахунок ДСНС проводить обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.