Під ударом будинки та ринок, загинули 5 людей: наслідки атаки на Запоріжжі (фото, відео)

Внаслідок російського удару по Запоріжжю 20 листопада загинуло п'ятеро людей, ще троє травмовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС України.
У четвер, 20 листопада о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Кількість постраждалих уточнюється.
Фото та відео з місця влучання опублікував у Telegram голова ОВА Іван Федоров.
Спочатку він повідомив про двох загиблих, потім це число почало зростати.
У ДСНС України розповіли, що внаслідок удару сталося займання торговельних кіосків та легкового автомобіля.
Відомство також оприлюднило фото та відео, як вогнеборці працюють над ліквідацією всіх пожеж.
У ДНСН зазначили, що їхні психологи надали допомогу 12 людям.
Піротехнічний розрахунок ДСНС проводить обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.
Як писало РБК-Україна, росіяни атакували Запорізьку область і Запоріжжя дронами-камікадзе. У місті пролунав вибух.
У ніч на 7 листопада Запоріжжя також опинилось під атакою російських окупантів. Тоді вибило вікна у багатоповерхівках та дитсадку. Незадовго до вибухів Повітряні Сили повідомляли про загрозу удару керованими авіабомбами.
Також 5 листопада на Запоріжжі окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників - в результаті обстрілу четверо осіб отримали поранення.