UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Під ударом будинки та ринок, загинули 5 людей: наслідки атаки на Запоріжжі (фото, відео)

Фото: наслідки атаки на Запоріжжя 20 листопада (Telegram Іван Федоров)
Автор: Марина Балабан

Внаслідок російського удару по Запоріжжю 20 листопада загинуло п'ятеро людей, ще троє травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС України.

У четвер, 20 листопада о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю. 

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Кількість постраждалих уточнюється.

Фото та відео з місця влучання опублікував у Telegram голова ОВА Іван Федоров. 

 

Спочатку він повідомив про двох загиблих, потім це число почало зростати. 

 

У ДСНС України розповіли, що внаслідок удару сталося займання торговельних кіосків та легкового автомобіля.

Відомство також оприлюднило фото та відео, як вогнеборці працюють над ліквідацією всіх пожеж.

 

У ДНСН зазначили, що їхні психологи надали допомогу 12 людям.

Піротехнічний розрахунок ДСНС проводить обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Атаки на Запоріжжя

Як писало РБК-Україна, росіяни атакували Запорізьку область і Запоріжжя дронами-камікадзе. У місті пролунав вибух.

У ніч на 7 листопада Запоріжжя також опинилось під атакою російських окупантів. Тоді вибило вікна у багатоповерхівках та дитсадку. Незадовго до вибухів Повітряні Сили повідомляли про загрозу удару керованими авіабомбами.

Також 5 листопада на Запоріжжі окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників - в результаті обстрілу четверо осіб отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні