Під ударом будинки, ринок і магазин "Аврора": перші подробиці обстрілу Дружківки

"Місто зазнало масованої дронової атаки. Пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок", - зазначив він.

На опублікованих кадрах можна побачити, що внаслідок ворожої атаки був пошкоджений магазин "Аврора".

За словами голови Донецької ОВА, щонайменше 5 людей поранено. На місці влучань працюють відповідальні служби.

"Цей обстріл - це чергове нагадування, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку", - додав Філашкін.

Фото: дрони РФ атакували Дружківку (t.me/VadymFilashkin)