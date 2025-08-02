Под ударом дома, рынок и магазин "Аврора": первые подробности обстрела Дружковки

"Город подвергся массированной дроновой атаке. Повреждены 2 дома, рынок, магазин и админздание, уничтожено несколько автомобилей", - отметил он.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в результате вражеской атаки был поврежден магазин "Аврора".

По словам председателя Донецкой ОВА, по меньшей мере 5 человек ранены. На месте попаданий работают ответственные службы.

"Этот обстрел - это очередное напоминание, что каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности", - добавил Филашкин.

Фото: дроны РФ атаковали Дружковку (t.me/VadymFilashkin)