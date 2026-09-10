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Під ударом будинки, навчальні заклади і бізнес: РФ масовано атакувала Кривий Ріг

02:49 10.09.2026 Чт
1 хв
Вже відомо про двох поранених
aimg Юлія Маловічко
Фото: рятувальник ДСНС (ДСНС Україна)

Росіяни в ніч на 10 вересня атакували дронами Кривий Ріг, в результаті чого спалахнули пожежі на територіях житлових будинків, закладів освіти та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост мера міста Олександра Вілкула.

Ворог атакував місто ударними дронами на п'яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах, на двох із них триває гасіння пожеж.

"На зараз двоє поранених, один чоловік важкий, один середній. Зараз перебувають в операційній, лікарі надають усю необхідну допомогу", - написав Вілкул.

Чиновник також повідомив, що в результаті атаки багато пошкоджених будинків - приватного і багатоповерхового сектору. Також руйнувань зазнали заклади освіти, культури та бізнесу.

Проводиться аварійно-рятувальна операція.

"Штаб допомоги людям у Центрально-Міському районі розгортатиметься біля найближчого фонтану, місцеві зрозуміють. Допомога будівельними матеріалами, заяви на допомогу від міста, комунальні бригади", - додав мер Кривого Рогу.

Нагадаємо, минулого місяця окупанти вдарили по торговому центру Кривого Рогу, через що багато людей постраждали і п'ятеро людей загинули.

15 серпня ворог також завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки у місті спалахнула пожежа, були зафіксовані перебої зі світлом, а також постраждали люди.

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Кривий РігАтака дронів