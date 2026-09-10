Под ударом дома, учебные заведения и бизнес: РФ массированно атаковала Кривой Рог

Враг атаковал город ударными дронами на пяти локациях в Центрально-Городском и Саксаганском районах, на двух из них продолжается тушение пожаров.

"На данный момент двое раненых, один человек тяжелый, один средний. Сейчас находятся в операционной, врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Вилкул.



Чиновник также сообщил, что в результате атаки много поврежденных домов – частного и многоэтажного сектора. Также разрушения подверглись учебным заведениям, культуре и бизнесу.

Проводится аварийно-спасательная операция.



"Штаб помощи людям в Центрально-Городском районе будет разворачиваться у ближайшего фонтана, местные поймут. Помощь строительными материалами, заявления в помощь от города, коммунальные бригады", - добавил мэр Кривого Рога.