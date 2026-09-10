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Под ударом дома, учебные заведения и бизнес: РФ массированно атаковала Кривой Рог

02:49 10.09.2026 Чт
1 мин
Уже известно о двух раненых
aimg Юлия Маловичко
Фото: спасатель ГСЧС (ГСЧС Украина)

Россияне в ночь на 10 сентября атаковали дронами Кривой Рог, в результате чего вспыхнули пожары на территориях жилых домов, учебных заведений и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра города Александра Вилкула.

Враг атаковал город ударными дронами на пяти локациях в Центрально-Городском и Саксаганском районах, на двух из них продолжается тушение пожаров.

"На данный момент двое раненых, один человек тяжелый, один средний. Сейчас находятся в операционной, врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Вилкул.

Чиновник также сообщил, что в результате атаки много поврежденных домов – частного и многоэтажного сектора. Также разрушения подверглись учебным заведениям, культуре и бизнесу.

Проводится аварийно-спасательная операция.

"Штаб помощи людям в Центрально-Городском районе будет разворачиваться у ближайшего фонтана, местные поймут. Помощь строительными материалами, заявления в помощь от города, коммунальные бригады", - добавил мэр Кривого Рога.

Напомним, в прошлом месяце оккупанты ударили ро торговому центру Кривого Рога, из-за чего много людей пострадали и пять человек погибли.

15 августа враг также нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки в городе вспыхнул пожар, были зафиксированы перебои со светом, а также пострадали люди.

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