Під ударом аеродроми "Саки", "Гвардійське" та ППО: СБУ розкрила деталі операції в Криму

Атака на аеродроми

За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" було уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Також удару зазнала інфраструктура аеродрому "Гвардійське".

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Удар по ППО біля Керчі

Крім того, поблизу Керчі, як повідомляють у спецслужбі, були уражені:

дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400;

два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

У СБУ зазначили, що це вже четвертий комплекс "Панцир-С1", уражений спецпідрозділом "Альфа" у цьому районі.

"Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України", - йдеться у повідомленні.