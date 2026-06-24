Під ударом аеродроми "Саки", "Гвардійське" та ППО: СБУ розкрила деталі операції в Криму

СБУ провела спецоперацію в окупованому Криму 24 червня. Під удар потрапили системи ППО біля Керчі та інфраструктура двох військових аеродромів - "Саки" та "Гвардійське".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" було уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.
Також удару зазнала інфраструктура аеродрому "Гвардійське".
Крім того, поблизу Керчі, як повідомляють у спецслужбі, були уражені:
У СБУ зазначили, що це вже четвертий комплекс "Панцир-С1", уражений спецпідрозділом "Альфа" у цьому районі.
"Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ніч проти 24 червня в окупованому Росією Криму видалась знову неспокійною.
За повідомленнями з півострова, найбільш серйозні наслідки зафіксували в Севастополі, де під удар потрапила Балаклавська ТЕС.
Після цього в місті виникли масштабні перебої з електропостачанням, а окупаційна влада запровадила особливий режим.
Також місцеві жителі повідомляли про пожежу поблизу села Шафранне неподалік військового аеродрому "Гвардійське".
Цей район пов'язують з об'єктами, які російські війська використовують для запуску ударних безпілотників типу "Шахед" ("Герань").
Тим часом росіяни скаржаться на атаку понад 300 дронів - під ударом опинилися майже 20 регіонів країни.