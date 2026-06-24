Под ударом аэродромы "Саки", "Гвардейское" и ПВО: СБУ раскрыла детали операции в Крыму

Атака на Крым

Напомним, ночь на 24 июня в оккупированном Россией Крыму выдалась снова неспокойной.

По сообщениям с полуострова, наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Севастополе, где под удар попала Балаклавская ТЭС.

После этого в городе возникли масштабные перебои с электроснабжением, а оккупационные власти ввели особый режим.

Также местные жители сообщали о пожаре вблизи села Шафранне у военного аэродрома "Гвардейское".

Этот район связывают с объектами, используемыми вражескими войсками для запуска ударных беспилотников типа "Шахед" ("Герань").

Тем временем россияне жалуются на атаку более 300 дронов - под ударом оказались около 20 регионов страны.