Під ударом - 17 локацій: Росія атакувала Україну 128 дронами та "Іскандерами"

Обстріли 17 листопада

Цієї ночі російські війська атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден, є поранений.

Також росіяни атакували Балаклію Харківської області. В результаті ракетного удару є загиблі та поранені. Повідомляється, що, за попередніми даними 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.