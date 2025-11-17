RU

Под ударом - 17 локаций: Россия атаковала Украину 128 дронами и "Искандерами"

Иллюстративное фото: Россия атаковала Украину 128 дронами и "Искандерами" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 17 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Враг применил ударные дроны и баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, россияне запустили две баллистические ракеты "ИскандерМ" из Ростовской области. А запуски 128 ударных дронов типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций осуществлялись с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма.

Около 80 аппаратов - это "Шахеды".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 предварительно известно о сбитии или подавлении 91 вражеского дрона на севере, юге и востоке Украины.

В то же время зафиксировано 32 попадания ударных БпЛА в 15 населенных пунктах, а также удары двух баллистических ракет в двух локациях.

Атака продолжается - в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов. Силы обороны призывают граждан соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

 

Обстрелы 17 ноября

Этой ночью российские войска атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов, есть раненый.

Также россияне атаковали Балаклею Харьковской области. В результате ракетного удара есть погибшие и раненые. Сообщается, что, по предварительным данным 3 человека погибли, еще 13 пострадали, из них 4 ребенка.

