Під ударом 15 регіонів: Україна атакувала РФ сотнями дронів

У Росії заявили про масовану атаку українських безпілотників у ніч на 4 листопада. Як стверджують у ворожому Міноборони, їхня ППО нібито перехопила та знищила понад 700 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО РФ.
У російському оборонному відомстві уточнили, що українські БпЛА намагалися знищити над територіями:
Міноборони РФ традиційно не розкриває, яку кількість дронів Україна застосувала під час нової масованої атаки. Попри це, зі звіту відомства відомо, що йдеться про понад 709 БпЛА.
Унаслідок атаки дронів було пошкоджено логістичний комплекс маркетплейсу Ozon в Адигейську. У компанії заявили, що всіх працівників евакуювали. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Інформації про масштаби пошкоджень і можливу пожежу наразі немає. Комплекс тимчасово припинив приймати товари від продавців, а вантажі, які вже прямували до нього, перенаправлять на інші склади.
У пресслужбі Ozon також повідомили, що товари з пошкодженого об'єкта тимчасово приберуть із каталогу маркетплейсу. Замовлення, які не вдасться виконати за допомогою інших складів, скасують.
Водночас покупці можуть і надалі оформлювати нові замовлення у звичайному режимі. Їх оброблятимуть і доставлятимуть з інших логістичних центрів компанії.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Сили оборони уразили два важливі ворожі об'єкти в Омську - для цього українським дронам довелося подолати понад 2500 км.
Окрім того, стало відомо, хто в США вимагає розширити доступ України до Starshield для операцій у Росії.