Под ударом 15 регионов: Украина атаковала РФ сотнями дронов

В российском оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА пытались уничтожить над территориями:

Белгородской области,

Брянской области,

Курской области,

Калужской области,

Тульской области,

Рязанской области,

Орловской области,

Воронежской области,

Саратовской области,

Самарской области,

Ростовской области;

Краснодарского края,

Московского региона,

оккупированного Крыма;

Республики Адыгея;

акваторией Азовского моря;

акватории Черного моря.

Минобороны РФ традиционно не раскрывает, какое количество дронов Украина применила во время новой массированной атаки.

Несмотря на это, из отчета ведомства известно, что речь идет о более чем 709 БПЛА.

Последствия атаки ВСУ на РФ 4 ноября

В результате атаки дронов был поврежден логистический комплекс маркетплейса Ozon в Адыгейске. В компании заявили, что все работники были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Информации о масштабах повреждений и возможном пожаре пока нет. Комплекс временно прекратил принимать товары от продавцов, а уже направлявшиеся к нему грузы перенаправят на другие склады.

В пресс-службе Ozon также сообщили, что товары из поврежденного объекта временно уберут из каталога маркетплейса. Заказы, которые не удастся выполнить, будут отменены.

В то же время покупатели могут и дальше оформлять новые заказы в обычном режиме. Их будут обрабатывать и доставлять из других логистических центров компании.