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Под ударом 15 регионов: Украина атаковала РФ сотнями дронов

09:13 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: В России снова было громко (росСМИ)

В России заявили о массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 4 ноября. Как утверждают во вражеском Минобороны, их ПВО якобы перехватила и уничтожила более 700 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА пытались уничтожить над территориями:

  • Белгородской области,
  • Брянской области,
  • Курской области,
  • Калужской области,
  • Тульской области,
  • Рязанской области,
  • Орловской области,
  • Воронежской области,
  • Саратовской области,
  • Самарской области,
  • Ростовской области;
  • Краснодарского края,
  • Московского региона,
  • оккупированного Крыма;
  • Республики Адыгея;
  • акваторией Азовского моря;
  • акватории Черного моря.

Минобороны РФ традиционно не раскрывает, какое количество дронов Украина применила во время новой массированной атаки.

Несмотря на это, из отчета ведомства известно, что речь идет о более чем 709 БПЛА.

Последствия атаки ВСУ на РФ 4 ноября

В результате атаки дронов был поврежден логистический комплекс маркетплейса Ozon в Адыгейске. В компании заявили, что все работники были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Информации о масштабах повреждений и возможном пожаре пока нет. Комплекс временно прекратил принимать товары от продавцов, а уже направлявшиеся к нему грузы перенаправят на другие склады.

В пресс-службе Ozon также сообщили, что товары из поврежденного объекта временно уберут из каталога маркетплейса. Заказы, которые не удастся выполнить, будут отменены.

В то же время покупатели могут и дальше оформлять новые заказы в обычном режиме. Их будут обрабатывать и доставлять из других логистических центров компании.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Силы обороны поразили два важных вражеских объекта в Омске - для этого украинским дронам пришлось преодолеть более 2500 км.

Кроме того, стало известно, кто в США требует расширить доступ Украины к Starshield для операций в России.

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