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Сенатори вимагають розширити доступ України до Starshield для операцій у РФ

18:51 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Сенатори вимагають розширити доступ України до Starshield для операцій у РФ Фото: У Сенаті США виступили з новою ініціативою для посилення ЗСУ (Getty Images)
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Американські законодавці від Республіканської та Демократичної партій звернулися до президента Дональда Трампа із закликом надати українським військовим ширші можливості використання Starshield.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill та спільну заяву сенаторів.

Офіційне звернення до міністра оборони США Піта Гегсета опублікували 23 жовтня на сайті сенатора Марка Келлі.

ВиданняThe Hill звертає увагу на те, що автори листа є відомими проукраїнськими політиками.

Вони наполягають на розширенні доступу до Starshield для зміцнення українських оборонних спроможностей.

Сенатори намагаються переконати Дональда Трампа та його команду, що ця система повинна забезпечувати зв'язок ЗСУ під час військових операцій у глибині російської території.

У зверненні законодавці закликали Пентагон зберегти необхідне географічне покриття для проведення Україною законних військових операцій, у тому числі на території РФ.

Ба більше, вони вимагають забезпечити плавний перехід від комерційної мережі Starlink до Starshield, яка функціонує в межах державного контракту США.

Автори листа підкреслили, що супутниковий зв'язок є одним із ключових елементів обороноздатності України.

Що важливо розуміти, наразі воїни ЗСУ можуть користуватися Starlink лише в межах міжнародно визнаної території країни.

Раніше РБК-Україна розповідало, що 24 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що зв'язок Starlink на фронті відновився до потрібної швидкості.

А в Британії розповіли, хто вмовляв Дональда Трампа ухвалити це рішення.

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