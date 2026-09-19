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Під ударом 12 регіонів: Україна здійснила масштабну атаку на РФ

22:39 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: У багатьох областях Росії було гучно (Getty Images)

Протягом поточної доби Сили оборони України атакували різні регіони Росії сотнями дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

Ввечері 19 вересня російське оборонне відомство опублікувало звіт про відбиття повітряного нападу України.

Там уточнили, що він тривав з 08:00 до 20:00.

У МО РФ не приховують, що нова атака ЗСУ була масштабною - під удари потрапили одразу 12 регіонів, а саме:

  • Бєлгородська,
  • Курська,
  • Брянська,
  • Калузька,
  • Орловська,
  • Тульська,
  • Рязанська,
  • Нижньогородська,
  • Володимирська области;
  • Московський регіон;
  • Краснодарський край;
  • окупований Крим;
  • акваторія Чорного моря.

Міністерство оборони Росії традиційно не розкриває точну кількість ударних дронів, які Україна застосувала під час нової атаки.

Попри це, у МО РФ визнають, що йдеться про сотні БпЛА.

Так, у ворожому відомстві запевняють, що їхня ППО нібито змогла збити та подавити 288 українських безпілотників.

Варто зазначити, що Україна провела масштабну дронову атаку на країну-агресорку на тлі виборів до Держдуми РФ. Як відомо, вони стартували 18 вересня та триватимуть до 20 вересня.

Ворог також проводить незаконні голосування на тимчасово окупованих українських територіях.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниАтака дронів