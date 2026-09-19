Під ударом 12 регіонів: Україна здійснила масштабну атаку на РФ

Ввечері 19 вересня російське оборонне відомство опублікувало звіт про відбиття повітряного нападу України.

Там уточнили, що він тривав з 08:00 до 20:00.

У МО РФ не приховують, що нова атака ЗСУ була масштабною - під удари потрапили одразу 12 регіонів, а саме:

Бєлгородська,

Курська,

Брянська,

Калузька,

Орловська,

Тульська,

Рязанська,

Нижньогородська,

Володимирська области;

Московський регіон;

Краснодарський край;

окупований Крим;

акваторія Чорного моря.

Міністерство оборони Росії традиційно не розкриває точну кількість ударних дронів, які Україна застосувала під час нової атаки.

Попри це, у МО РФ визнають, що йдеться про сотні БпЛА.

Так, у ворожому відомстві запевняють, що їхня ППО нібито змогла збити та подавити 288 українських безпілотників.

Варто зазначити, що Україна провела масштабну дронову атаку на країну-агресорку на тлі виборів до Держдуми РФ. Як відомо, вони стартували 18 вересня та триватимуть до 20 вересня.

Ворог також проводить незаконні голосування на тимчасово окупованих українських територіях.