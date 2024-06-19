Під удар РФ у Львові потрапив Науково-дослідницький інститут (фото)

Обстріл Львівської області

У ніч проти 19 червня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, у Львівському районі через падіння уламків дронів двох людей було поранено.

Загалом РФ запустила по Україні 21 безпілотник, 19 з яких було збито. Як відомо, спочатку окупанти атакували область чотирма шахедами, пізніше - ще одним.

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