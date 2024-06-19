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Під удар РФ у Львові потрапив Науково-дослідницький інститут (фото)

Фото: під удар РФ у Львові потрапив Науково-дослідний інститут 19 червня (t.me/andriysadovyi)
Автор: Наталія Гурковська

У Львові фіксують наслідки після атаки дронів РФ. Зокрема, у місті пошкоджено будівлю Науково-дослідного інституту.

Про це пише РБК-Україна Telegram мера Львова Андрія Садового, Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки "шахедів". Науково-дослідницький інститут у Львові", - написав Садовий, показавши фото.

 

Наслідки обстрілу Науково-дослідницького інституту у Львові 19 червня (t.me/andriysadovyi)

Пізніше голова ОВА зазначив, що уламки ворожих безпілотників у Львові дійсно пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

"Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів", - додав Козицький.

Обстріл Львівської області

У ніч проти 19 червня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, у Львівському районі через падіння уламків дронів двох людей було поранено.

Загалом РФ запустила по Україні 21 безпілотник, 19 з яких було збито. Як відомо, спочатку окупанти атакували область чотирма шахедами, пізніше - ще одним.

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