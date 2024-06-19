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У Львівській області зросла кількість поранених через атаку РФ

Львів, Середа 19 червня 2024 08:35
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У Львівській області зросла кількість поранених через атаку РФ Фото: побільшало поранених через атаку РФ на Львівську область 19 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє людей постраждали під час обстрілу дронами Львівської області 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівській області", - розповів він.

За даними голови ОВА, це 70-річний чоловік, його госпіталізували.

"У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан - середньої важкості", - зазначив Козицький.

Атака РФ по Україні

Окупанти постійно масовано обстрілюють Україну як дронами, так і ракетами. Зокрема, у ніч проти 19 червня, ворог атакував територію країни БПЛА.

Ворожі цілі долетіли до Львівської та Кіровоградської областей. І хоча 19 дронів РФ збила ППО, без наслідків від падіння уламків безпілотників не обійшлося. Зокрема, у Львівській області спочатку повідомлялося про одного пораненого.

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