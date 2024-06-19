Под удар РФ во Львове попал Научно-исследовательский институт (фото)

Во Львове фиксируют последствия после атаки дронов РФ. В частности, в городе повреждено здание Научно-исследовательского института.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового, Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Фиксуем еще одно разрушение в результате ночной атаки "шахедов". Научно-исследовательский институт во Львове", - написал он, показав фото.
Последствия обстрела Научно-исследовательского института во Львове 19 июня (t.me/andriysadovyi)
Позже глава ОВА отметил, что обломки вражеских беспилотников во Львове действительно повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.
"Обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытие 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров", - добавил Козицкий.
В ночь на 19 июня российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, во Львовском районе из-за падения обломков дронов два человека были ранены.
В общей сложности РФ запустила по Украине 21 беспилотник, 19 из которых были сбиты. Как известно, сначала оккупанты атаковали область четырьмя "шахедами", позже - еще одним.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.