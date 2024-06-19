Под удар РФ во Львове попал Научно-исследовательский институт (фото)

Обстрел Львовской области

В ночь на 19 июня российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, во Львовском районе из-за падения обломков дронов два человека были ранены.

В общей сложности РФ запустила по Украине 21 беспилотник, 19 из которых были сбиты. Как известно, сначала оккупанты атаковали область четырьмя "шахедами", позже - еще одним.

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