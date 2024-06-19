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Под удар РФ во Львове попал Научно-исследовательский институт (фото)

Фото: под удар РФ во Львове попал Научно-исследовательский институт 19 июня (t.me/andriysadovyi)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львове фиксируют последствия после атаки дронов РФ. В частности, в городе повреждено здание Научно-исследовательского института.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового, Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Фиксуем еще одно разрушение в результате ночной атаки "шахедов". Научно-исследовательский институт во Львове", - написал он, показав фото.

 

Последствия обстрела Научно-исследовательского института во Львове 19 июня (t.me/andriysadovyi)

Позже глава ОВА отметил, что обломки вражеских беспилотников во Львове действительно повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

"Обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытие 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров", - добавил Козицкий.

Обстрел Львовской области

В ночь на 19 июня российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, во Львовском районе из-за падения обломков дронов два человека были ранены.

В общей сложности РФ запустила по Украине 21 беспилотник, 19 из которых были сбиты. Как известно, сначала оккупанты атаковали область четырьмя "шахедами", позже - еще одним.

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