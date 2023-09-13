Під Твер'ю дрон атакував завод, що виготовляє унікальну продукцію для авіації та космосу

Зокрема, співрозмовник у ГУР розповів про ще одну сьогоднішню атаку по об'єкту, що займається виробництвом хімічної продукції для авіаційної та космічної промисловості.

"Сьогодні також був удар по "Редкінському дослідному заводу" у Тверській області. Там виробляється децилін - авіаційне паливо. Це була атака БПЛА. Є влучання і є ураження", - сказало джерело.

Реакція в Росії

При цьому, російські Telegram-канали пишуть про те, що нібито "було пошкоджено одну порожню цистерну", а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Крім цього, росЗМІ запевняють, що постраждалих немає.

За даними росіян, атака дрону трапилась близько 4 ранку.

"Невідомий БПЛА був нейтралізований над територією заводу. Він упав на території складу, яку у заводу орендує компанія "Спецнефтьпродукт" та вибухнув", - рапортують пропагандисти.

НП на заводах у Росії

У Росії постійно відбуваються пожежі та атаки дронів, зокрема, у більшості випадків епіцентром НП стають заводи, пов'язані з виробництвом для оборонного комплексу РФ.

Наприклад, у середині серпня стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де, ймовірно, загинуло понад 10 людей. Також у підмосковному Ногінську спалахнула масштабна пожежа на складі з лакофарбовими матеріалами 21 серпня.

Окрім того, російську столицю постійно атакують безпілотники. При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.