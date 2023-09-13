Под Тверью дрон атаковал завод, производящий уникальную продукцию для авиации и космоса

В частности, собеседник в ГУР рассказал о еще одной сегодняшней атаке по объекту, занимающемуся производством химической продукции для авиационной и космической промышленности.

"Сегодня также был удар по "Редкинскому опытному заводу" в Тверской области. Там производится децилин - авиационное топливо. Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение", - сказал источник.

Реакция в России

При этом, российские Telegram-каналы пишут о том, что якобы "была повреждена одна пустая цистерна", а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода. Кроме этого, РосСМИ уверяют, что пострадавших нет.

По данным россиян, атака дрона произошла около 4 утра.

"Неизвестный БПЛА был нейтрализован над территорией завода. Он упал на территории склада, которую у завода арендует компания "Спецнефтьпродукт" и взорвался", - рапортуют пропагандисты.

ЧП на заводах в России

В России постоянно происходят пожары и атаки дронов, в частности, в большинстве случаев эпицентром ЧП становятся заводы, связанные с производством для оборонного комплекса РФ.

Например, в середине августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где, вероятно, погибли более 10 человек. Также в подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами 21 августа.

Кроме того, российскую столицу постоянно атакуют беспилотники. При этом, в украинской разведке уже предупредили жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.