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Под Тверью дрон атаковал завод, производящий уникальную продукцию для авиации и космоса

Фото: взрыв на Редкинском опытном заводе под Тверью РФ произошел после атаки БПЛА (wikimapia.org)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России в среду, 13 сентября, произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в разведке.

В частности, собеседник в ГУР рассказал о еще одной сегодняшней атаке по объекту, занимающемуся производством химической продукции для авиационной и космической промышленности.

"Сегодня также был удар по "Редкинскому опытному заводу" в Тверской области. Там производится децилин - авиационное топливо. Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение", - сказал источник.

Реакция в России

При этом, российские Telegram-каналы пишут о том, что якобы "была повреждена одна пустая цистерна", а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода. Кроме этого, РосСМИ уверяют, что пострадавших нет.

По данным россиян, атака дрона произошла около 4 утра.

"Неизвестный БПЛА был нейтрализован над территорией завода. Он упал на территории склада, которую у завода арендует компания "Спецнефтьпродукт" и взорвался", - рапортуют пропагандисты.

ЧП на заводах в России

В России постоянно происходят пожары и атаки дронов, в частности, в большинстве случаев эпицентром ЧП становятся заводы, связанные с производством для оборонного комплекса РФ.

Например, в середине августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где, вероятно, погибли более 10 человек. Также в подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами 21 августа.

Кроме того, российскую столицу постоянно атакуют беспилотники. При этом, в украинской разведке уже предупредили жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

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