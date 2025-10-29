ua en ru
Під Токмаком підірвано військовий ешелон окупантів: колії рознесло на 70 метрів

Україна, Середа 29 жовтня 2025 09:33
Ілюстративне фото: ГУР підірвало російський потяг під Токмаком (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими Чернігівкою та Стульневим у Бердянському районі Запорізької області стався потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За попередніми даними, внаслідок вибуху під укіс пішов російський військовий потяг, завантажений військовим майном та технікою.

Результатом операції, спрямованої проти військової логістики московитів, також стало пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху - рух паралізовано.

"Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда", - повідомили в ГУР.
Під Токмаком підірвано військовий ешелон окупантів: колії рознесло на 70 метрів

Операції біля Токмака

Нагадаємо, агентурна мережа руху опору "АТЕШ" передала українським силам оборони точні координати російських зенітно-ракетних комплексів БУК-М1, розгорнутих поблизу Токмака на Запоріжжі.

Унаслідок цього удару було пошкоджено систему протиповітряної оборони ворога.

"Особливу цінність становили дані про місце стоянки комплексів ППО, що дозволило силам оборони України завдати серйозного удару по повітряній обороні окупантів", - зазначили у русі.

Також раніше ми писали про те, що під окупованим Токмаком у Запорізькій області спалахнула масштабна пожежа - палав російський ешелон із паливом. Ворожий поїзд могли уразити українські Сили оборони на ділянці залізниці між селом Левадне та Молочанськом.

Там горіло 11 цистерн з паливом. Дим виднівся за 15-20 кілометрів.

ГУР Війна в Україні
