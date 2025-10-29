Під Токмаком підірвано військовий ешелон окупантів: колії рознесло на 70 метрів

У ніч на 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими Чернігівкою та Стульневим у Бердянському районі Запорізької області стався потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

"Особливу цінність становили дані про місце стоянки комплексів ППО, що дозволило силам оборони України завдати серйозного удару по повітряній обороні окупантів", - зазначили у русі.

Унаслідок цього удару було пошкоджено систему протиповітряної оборони ворога.

"Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда", - повідомили в ГУР.

Результатом операції, спрямованої проти військової логістики московитів, також стало пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху - рух паралізовано.

За попередніми даними, внаслідок вибуху під укіс пішов російський військовий потяг, завантажений військовим майном та технікою.

Також раніше ми писали про те, що під окупованим Токмаком у Запорізькій області спалахнула масштабна пожежа - палав російський ешелон із паливом. Ворожий поїзд могли уразити українські Сили оборони на ділянці залізниці між селом Левадне та Молочанськом.

Там горіло 11 цистерн з паливом. Дим виднівся за 15-20 кілометрів.