Под Токмаком взорван военный эшелон оккупантов: пути разнесло на 70 метров
В ночь на 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными Черниговкой и Стульневым в Бердянском районе Запорожской области произошел мощный взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
По предварительным данным, в результате взрыва под откос пошел российский военный поезд, загруженный военным имуществом и техникой.
Результатом операции, направленной против военной логистики московитов, также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути - движение парализовано.
"Вдоль и поперек искореженных путей оказались: один локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов вражеского военного поезда", - сообщили в ГУР.
Операции возле Токмака
Напомним, агентурная сеть движения сопротивления "АТЕШ" передала украинским силам обороны точные координаты российских зенитно-ракетных комплексов БУК-М1, развернутых вблизи Токмака в Запорожье.
В результате этого удара была повреждена система противовоздушной обороны врага.
"Особую ценность представляли данные о месте стоянки комплексов ПВО, что позволило силам обороны Украины нанести серьезный удар по воздушной обороне оккупантов", - отметили в движении.
Ранее мы писали, что под оккупированным Токмаком в Запорожской области вспыхнул масштабный пожар - горел российский эшелон с топливом. Вражеский поезд могли поразить украинские Силы обороны на участке железной дороги между селом Левадное и Молочанском.