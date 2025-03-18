Під тиском екологів: Cummins представив перший бензиновий мотор за 100-річну історію

Компанія Cummins представила свій перший бензиновий двигун за 100-річну історію. Відомий американський виробник дизельних та газових двигунів готується до посилення норм викидів.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Equipment World.
Новий силовий агрегат базується на добре знайомому рядному шестициліндровому 6,7-літровому дизелі та адаптований до іншого типу палива. Вся справа в майбутніх федеральних та каліфорнійських вимогах до екології у США.
Нові стандарти викидів для вантажівок у США набудуть чинності з 2027 модельного року. Cummins B6.7 Octane може працювати на американському аналогу бензину АІ-92, при цьому новий агрегат позбавлений складних систем рециркуляції вихлопних газів, не вимагає впорскування сечовини та простіше в обслуговуванні, ніж дизель. Інтервал заміни оливи – 24 тисячі кілометрів. Передбачено кілька варіантів потужністю 200-300 кінських сил.
Судячи з даних Cummins, бензиновий агрегат не поступається піковими значеннями крутного моменту аналогічному 6,7-літровому дизелю. Однак на низьких обертах мотор на "важкому" паливі все-таки краще. Витрата палива поки не розкрита, але Cummins обіцяє десятивідсоткову економію в порівнянні з іншими бензиновими агрегатами.
Бензиновий Cummins працюватиме в парі з 8-ступінчастим автоматом Paccar TX-8, а першим двигун отримають середньотоннажні вантажівки Kenworth. Надійність нового двигуна підтверджена в ході випробувань загальним пробігом 3,2 млн кілометрів.
Нагадаємо, раніше аналітичне агентство Focus2move склало список найуспішніших автовиробників. Першість впевнено утримує Toyota.
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