Под давлением экологов: Cummins представил первый бензиновый мотор за 100-летнюю историю

Новый силовой агрегат базируется на хорошо знакомом рядном шестицилиндровом 6,7-литровом дизеле и адаптирован к другому типу топлива. Все дело в предстоящих федеральных и калифорнийских требованиях к экологии в США.

Новые стандарты выбросов для грузовиков в США вступят в силу с 2027 модельного года. Cummins B6.7 Octane может работать на американском аналоге бензина АИ-92, при этом новый агрегат лишен сложных систем рециркуляции выхлопных газов, не требует впрыска мочевины и проще в обслуживании, чем дизель. Интервал замены масла - 24 тысячи километров. Предусмотрено несколько вариантов мощностью 200-300 лошадиных сил.

Судя по данным Cummins, бензиновый агрегат не уступает пиковыми значениями крутящего момента аналогичному 6,7-литровому дизелю. Однако на низких оборотах мотор на "тяжелом" топливе все-таки лучше. Расход топлива пока не раскрыт, но Cummins обещает десятипроцентную экономию по сравнению с другими бензиновыми агрегатами.

Бензиновый Cummins будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом Paccar TX-8, а первым двигатель получат среднетоннажные грузовики Kenworth. Надежность нового двигателя подтверждена в ходе испытаний общим пробегом 3,2 млн километров.