Під Сумами затримали екс-посадовця, який працював на РФ. Для цього навіть був "у полоні"

"Контррозвідка Служби безпеки викрила "законсервованого" агента ФСБ, який збирав розвіддані на прикордонній території Сумської області", - йдеться в повідомленні.

У Сумській області затримали екс-чиновника, який працював на РФ (t.me/SBUkr)

За матеріалами слідства, він був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"А до травня 2022 року обіймав посаду заступника однієї з об’єднаних територіальних громад регіону", - розповіли в СБУ.

Коли частину Сумської області окупували, зловмисник виїхав до росії через ворожий блокпост.

"На території країни-агресора він зустрівся зі своїм куратором з фсб, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні. За кілька днів російський агент повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована, а своє зникнення пояснював начебто перебуванням "у полоні" у рашистів", - додали в відомстві.

За завданням куратора з ворожої спецслужби фігурант, перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні.

"Згодом, для розширення своїх можливостей, зловмисник звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми і під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів", - перелічили "послужний список" зрадника в СБУ.

Зокрема, дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України. Крім того, використовуючи особисті зв’язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони. За наявними даними, розвідінформація потрібна була агресору для підготовки нових повітряних атак і диверсійних вилазок на Сумщину.

Наразі затриманому повідомлено про підозру в державній зраді. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Ситуація в Сумській області

12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України на Сумщині та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами. ДРГ складалася із восьми осіб.

До цього, 11 жовтня, в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Білгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.