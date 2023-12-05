Под Сумами задержали экс-чиновника, работавшего на РФ. Для этого даже был "в плену"

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила "законсервированного" агент ФСБ, который собирал разведданные на приграничной территории Сумской области", - говорится в сообщении.

В Сумской области задержали экс-чиновника, работавшего на РФ (t.me/SBUkr)

По материалам следствия он был завербован еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

"А до мая 2022 занимал должность заместителя одной из объединенных территориальных общин региона", - рассказали в СБУ.

Когда часть Сумской области оккупировали, злоумышленник выехал в Россию через вражеский блокпост.

"На территории страны-агрессора он встретился со своим куратором из ФСБ, от которого получил задачу по разведывательно-подрывной деятельности в Украине. Через несколько дней российский агент вернулся в пограничный район, часть которого еще была оккупирована, а свое исчезновение объяснял якобы пребыванием "в плену" у рашистов", - добавили в ведомстве.

По заданию куратора из вражеской спецслужбы фигурант, будучи заместителем главы ОТГ, продолжил собирать информацию о местах перемещения и вооружения украинских защитников в пограничье.

"Впоследствии, для расширения своих возможностей, злоумышленник уволился с должности и устроился в местную агрофирму и под видом рабочих поездок разведывал информацию для оккупантов", - перечислили "послужной список" предателя в СБУ.

В частности, узнавал места базирования подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии, вовлеченных в оборону северо-восточных рубежей Украины. Кроме того, используя личные связи, предатель собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника при попытке передать геолокацию нескольких подразделений Сил обороны. По имеющимся данным, развединформация потребовалась агрессору для подготовки новых воздушных атак и диверсионных вылазок в Сумскую область.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ситуация в Сумской области

12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. ДРГ состояла из восьми человек.

До этого, 11 октября, в Центре национального сопрротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Напомним, в связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, которая граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, ввели эвакуацию с прикордонных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.