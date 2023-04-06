Під Сімферополем масштабна пожежа з вибухами, росіяни кажуть про НП на птахофабриці

Як повідомляють місцеві жителі, пожежа нібито відбуваються "на птахофабриці" під Сімферополем. З того ж району чути звуки вибухів.

Нагадаємо, днями в Армянську, на півночі Криму, близько чули гучні вибухи. Місцеві повідомили, що під атаку могла потрапити ферма, де розташовувалися окупанти.

Раніше повідомлялося, що 29 березня в Гвардійському, що за 22 км від Сімферополя, чули звук схожий на вибух. Поряд із селищем знаходиться авіабаза, яку використовують росіяни.

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