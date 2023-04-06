Под Симферополем масштабный пожар со взрывами, россияне говорят о ЧП на птицефабрике

Как сообщают местные жители, пожар якобы происходят "на птицефабрике" под Симферополем. Из того же района слышны звуки взрывов.

Напомним, на днях в Армянске, на севере Крыма, близко слышали громкие взрывы. Местные сообщили, что под атаку могла попасть ферма, где размещались оккупанты.

Ранее сообщалось, что 29 марта в Гвардейском, в 22 км от Симферополя, слышали звук похожий на взрыв. Рядом с поселком находится авиабаза, которую используют россияне.

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