Росіяни розгорнули табір підготовки мобілізованих у Сєвєродонецьку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка в ефірі телеканалу "Київ" .

За його словами, кількість російських мобілізованих у Сєвєродонецьку збільшилася.

"Навіть було організовано щось на кшталт табору для їхньої підготовки або полігон... Зайшла додаткова жива сила у місто, яку там готують, навчають. Важко сказати, що вони там з ними роблять. Може розказують, як виглядає зброя", - сказав Стрюк.

Він також зазначив, що окупанти готуються до оборони окупованого міста та будують лінії оборони.

За його словами, найбільша загроза - це мінування околиць міста.