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Під російським Тамбовом пролунав вибух на пороховому заводі: є загиблі

Ілюстративне фото: під російським Тамбовом пролунав вибух на пороховому заводі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії під Тамбовом на пороховому заводі пролунав вибух, після якого почалася пожежа. Внаслідок інциденту є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, за попередніми даними внаслідок вибуху в одному з цехів загинули п'ятеро людей. Ще 12 - постраждали.

У російському МНС поки що підтверджують лише пожежу на заводі. Більш детальної інформації про подію немає.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, останні кілька місяців на території Росії часто фіксують пожежі та вибухи. Наприклад, сьогодні спалахнув склад лакофарбової продукції в Ярославлі.

Також сильна пожежа була в центрі Москви, там спалахнув утеплювач та пінопласт. Через інцидент евакуювали шестеро людей.

Ще одна пожежа почалася вчора на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві.

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Російська ФедераціяПожежаВибух