Під російським Тамбовом пролунав вибух на пороховому заводі: є загиблі

У Росії під Тамбовом на пороховому заводі пролунав вибух, після якого почалася пожежа. Внаслідок інциденту є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Як пишуть у мережі, за попередніми даними внаслідок вибуху в одному з цехів загинули п'ятеро людей. Ще 12 - постраждали.
У російському МНС поки що підтверджують лише пожежу на заводі. Більш детальної інформації про подію немає.
Нагадаємо, останні кілька місяців на території Росії часто фіксують пожежі та вибухи. Наприклад, сьогодні спалахнув склад лакофарбової продукції в Ярославлі.
Також сильна пожежа була в центрі Москви, там спалахнув утеплювач та пінопласт. Через інцидент евакуювали шестеро людей.
Ще одна пожежа почалася вчора на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.