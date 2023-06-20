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Под российским Тамбовом прогремел взрыв на пороховом заводе: есть погибшие

Иллюстративное фото: под российским Тамбовом прогремел взрыв на пороховом заводе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России под Тамбовом на пороховом заводе прозвучал взрыв, после которого начался пожар. В результате инцидента есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишут в сети, по предварительным данным в результате взрыва в одном из цехов погибли пять человек. Еще 12 - пострадали.

В российском МЧС пока подтверждают только пожар на заводе. Более детальной информации о происшествии нет.

Пожары в России

Напомним, последние несколько месяцев на территории России часто фиксируют пожары и взрывы. К примеру, сегодня загорелся склад лакокрасочной продукции в Ярославле.

Также сильный пожар был в центре Москвы, там вспыхнул утеплитель и пенопласт. Из-за инцидента эвакуировали шесть человек.

Еще один пожар начался вчера на территории Центрального ремонтно-механического завода в Москве.

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