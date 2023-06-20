Під російським Тамбовом пролунав вибух на пороховому заводі: є загиблі
У Росії під Тамбовом на пороховому заводі пролунав вибух, після якого почалася пожежа. Внаслідок інциденту є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Як пишуть у мережі, за попередніми даними внаслідок вибуху в одному з цехів загинули п'ятеро людей. Ще 12 - постраждали.
У російському МНС поки що підтверджують лише пожежу на заводі. Більш детальної інформації про подію немає.
Пожежі в Росії
Нагадаємо, останні кілька місяців на території Росії часто фіксують пожежі та вибухи. Наприклад, сьогодні спалахнув склад лакофарбової продукції в Ярославлі.
Також сильна пожежа була в центрі Москви, там спалахнув утеплювач та пінопласт. Через інцидент евакуювали шестеро людей.
Ще одна пожежа почалася вчора на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві.
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