ua ru
Вт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під російським Тамбовом пролунав вибух на пороховому заводі: є загиблі

Новость на русском →
Вівторок 20 червня 2023 15:33
Під російським Тамбовом пролунав вибух на пороховому заводі: є загиблі Ілюстративне фото: під російським Тамбовом пролунав вибух на пороховому заводі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії під Тамбовом на пороховому заводі пролунав вибух, після якого почалася пожежа. Внаслідок інциденту є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, за попередніми даними внаслідок вибуху в одному з цехів загинули п'ятеро людей. Ще 12 - постраждали.

У російському МНС поки що підтверджують лише пожежу на заводі. Більш детальної інформації про подію немає.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, останні кілька місяців на території Росії часто фіксують пожежі та вибухи. Наприклад, сьогодні спалахнув склад лакофарбової продукції в Ярославлі.

Також сильна пожежа була в центрі Москви, там спалахнув утеплювач та пінопласт. Через інцидент евакуювали шестеро людей.

Ще одна пожежа почалася вчора на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Вибух
NEWS
Чи є ризик застосування Росією ядерної зброї: що кажуть у ГУР
Чи є ризик застосування Росією ядерної зброї: що кажуть у ГУР
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом