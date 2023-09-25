Під російським Оренбургом згоріли цистерни з паливом

За даними МНС, приблизна площа займання становила 500 квадратних метрів.

На місці працювало 70 осіб та 30 одиниць техніки. Також туди виїжджав заступник начальника обласного управління. Пожежа була локалізована, а потім згашена.

Пожежі на території Росії

В останні місяці на території Росії трапляється велика кількість пожеж у різних регіонах країни. Зокрема, почастішали пожежі у портах, нафтобазах, на військових об'єктах, заводах тощо.

На початку вересня у російському Дзержинську Нижньогородської області спалахнула пожежа на території підприємства " СІБУР-Нафтохім ".

Тоді ж у Санкт-Петербурзі згоріла нафтобаза та холодокомбінат.