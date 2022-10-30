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Під російським Бєлгородом після вибухів зникло світло

Фото: під Бєлгородом після вибухів зникло світло (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В російському селі Нікольське Бєлгородської області чули вибухи, після чого там зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Спочатку в одному з пабліків повідомили, що приблизно о 18:10 неподалік від Бєлгорода почули вибухи.

"Вибухи у Білгородському районі ~20-30 хвилин тому. Найімовірніше робота ППО, але можливі й прильоти", - написали там.

Пізніше стало відомо, що в селі Нікольське зникло світло, також там видніється стовбур диму.

Нагадаємо, що 25 жовтня також лунали вибухи в Бєлгородській області. Тоді про гучні хлопки повідомили у Шебекіно, Грайвороні та Строітелє.

Варто зазначити, що Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що російські спецслужби готують теракти на території своєї країни, щоб звинуватити в цьому Україну.

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Російська Федераціявибухи