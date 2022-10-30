Под российским Белгородом после взрывов исчез свет

В российской деревне Никольское Белгородской области слышали взрывы, после чего там исчез свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .
Сначала в одном из пабликов сообщили, что примерно в 18:10 неподалеку от Белгорода услышали взрывы.
"Взрывы в Белгородском районе ~20-30 минут назад. Скорее всего, работа ПВО, но возможны и прилеты", - написали там.
Позже стало известно, что в селе Никольское исчез свет, также там виднеется столп дыма.
Напомним, что 25 октября также раздавались взрывы в Белгородской области . Тогда о громких хлопках сообщили в Шебекино, Грайвороне и Стройеле.
Следует отметить, что Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.