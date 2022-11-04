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Під ранок у Києві без світла 450 000 квартир: мер зробив важливу заяву

Фото: під ранок у Києві без світла 450 000 квартир (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві станом на ранок, 4 листопада без світла 450 000 квартир. Мешканців столиці закликають максимально економити електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Віталія Кличка.

"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні", - написав Кличко.

Він зазначив, стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни.

"Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!", - закликав мер.

Нагадаємо, що в Україні продовжуються відключення світла. Так, на сьогодні у 10 областях та Києві будуть застосовані планові відключення.

Тим часом президент України Володимир Зеленський звернувся до енергокомпаній з проханням забезпечити якісну комунікацію зі споживачами, оскільки "відключення мають бути передбачуваними".

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КиївВіталий КличкоЕлектроенергія