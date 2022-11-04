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Под утро в Киеве без света 450 000 квартир: мэр сделал важное заявление

Фото: под утро в Киеве без света 450 000 квартир (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве на утро, 4 ноября без света 450 000 квартир. Жителей столицы призывают максимально экономить электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Виталия Кличко.

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть жилищ киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни", - написал Кличко.

Он отметил, что стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!", - призвал мэр.

Напомним, что в Украине продолжаются отключения света. Так, на сегодняшний день в 10 областях и Киеве будут применены плановые отключения.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский обратился к энергокомпаниям с просьбой обеспечить качественную коммуникацию с потребителями, поскольку "отключения должны быть предсказуемыми".

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КиевВиталий КличкоЭлектроэнергия