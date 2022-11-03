У низці областей України завтра будуть віялові відключення: список та графіки

У п'ятницю, 4 листопада, у 10 областях України та Києві будуть застосовані планові відключення світла. Це необхідно для того, щоб зменшити навантаження на електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook .

За даними компанії, графіки погодинних відключень будуть діяти з 00:00 до 24:00 у таких областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській.

При цьому графіки відключень світла з 07:00 до 22:00 будуть запроваджені у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.

"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилося через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонного зниження температури", - зазначають в "Укренерго".

Графіки можна знайти на сайтах обленерго: